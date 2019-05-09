В Кремле заявили, что встреча Путина и Трампа на G20 пока не планируется
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 в Японии пока не планируется. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Пока не планируется встреча, не идет разговора о встрече", - отметил Песков.
По его словам, подготовка встречи президентов пока не началась.
"Нет, не началась еще", - отметил Песков.
В то же время, пресс-секретарь не исключил, что Путин в Сочи 14 мая встретится с госсекретарем США Майклом Помпео.
"Мы не исключаем", - сказал он, отвечая на вопрос, планируются ли контакты Путина и Помпео 14 мая в Сочи.
"Будут переговоры Помпео с Лавровым", - добавил Песков.
Как сообщал УНН, 3 мая президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили Украину.
Напомним, президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Буэнос-Айресе около 15 минут проговорили без американского переводчика, который мог бы делать заметки, касающиеся содержания состоявшейся беседы.