Трамп и Путин на саммите G20 общались без переводчика США - СМИ

Сообщается, что двое лидеров провели неформальную приватную беседу в театре Колон, когда гости проходившего там мероприятия уже начали расходиться. Трампа сопровождала только его супруга Меланья, а Путина — его переводчик. Таким образом, с американской стороны не было никого — ни переводчика, ни помощника президента — кто мог бы стенографировать беседу, документально подтверждая ее содержание.

Издание ссылается на чиновника из РФ, по словам которого, главы двух государств около 15 минут обсуждали ряд внешнеполитических вопросов, включая инцидент в Азовском море, а также конфликт в Сирии.

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По словам источника FT, главы двух государств также обсуждали вопрос о том, когда они смогут провести официальную встречу. В Госдепартаменте США и Белом доме британскому изданию в комментариях отказали.

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Как сообщал УНН, после встречи Трампа и Путина в Хельсинки в июле прошлого года члены Демократической партии США потребовали, чтобы переводчик, который присутствовал на переговорах американского и российского президентов, дал показания в Конгрессе США и раскрыл подробности беседы двух лидеров. Впоследствии от демократов поступали требования допросить и тех переводчиков, которые присутствовали на других встречах двух лидеров, проходивших в формате тет-а-тет. Критики главы Белого дома утверждают, что он скрывает от членов американской администрации подробности своих встреч с Путиным.