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Трамп и Путин на саммите G20 общались без переводчика США - СМИ

Киев  •  УНН

 • 11758 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на прошлогоднем саммите G20 в Буэнос-Айресе около 15 минут проговорили без американского переводчика, который мог бы делать заметки, касающиеся содержания состоявшейся беседы. Об этом во вторник вечером сообщила газета Financial Times, передает УНН.

Сообщается, что двое лидеров провели неформальную приватную беседу в театре Колон, когда гости проходившего там мероприятия уже начали расходиться. Трампа сопровождала только его супруга Меланья, а Путина — его переводчик. Таким образом, с американской стороны не было никого — ни переводчика, ни помощника президента — кто мог бы стенографировать беседу, документально подтверждая ее содержание.

Издание ссылается на чиновника из РФ, по словам которого, главы двух государств около 15 минут обсуждали ряд внешнеполитических вопросов, включая инцидент в Азовском море, а также конфликт в Сирии.

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По словам источника FT, главы двух государств также обсуждали вопрос о том, когда они смогут провести официальную встречу. В Госдепартаменте США и Белом доме британскому изданию в комментариях отказали.

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Как сообщал УНН, после встречи Трампа и Путина в Хельсинки в июле прошлого года члены Демократической партии США потребовали, чтобы переводчик, который присутствовал на переговорах американского и российского президентов, дал показания в Конгрессе США и раскрыл подробности беседы двух лидеров. Впоследствии от демократов поступали требования допросить и тех переводчиков, которые присутствовали на других встречах двух лидеров, проходивших в формате тет-а-тет. Критики главы Белого дома утверждают, что он скрывает от членов американской администрации подробности своих встреч с Путиным.

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