Трамп і Путін на саміті G20 спілкувалися без перекладача США - ЗМІ

Повідомляється, що двоє лідерів провели неформальну приватну бесіду в театрі Колон, коли гості заходу, який там проходив, вже почали розходитися. Трампа супроводжувала тільки його дружина Меланія, а Путіна - його перекладач. Таким чином, з американської сторони не було нікого - ні перекладача, ні помічника президента - хто міг би стенографувати бесіду, документально підтверджуючи її зміст.

Видання посилається на чиновника з РФ, за словами якого, глави двох держав близько 15 хвилин обговорювали ряд зовнішньополітичних питань, включаючи інцидент в Азовському морі, а також конфлікт в Сирії.

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За словами джерела FT, глави двох держав також обговорювали питання про те, коли вони зможуть провести офіційну зустріч. У Держдепартаменті США і Білому домі британському виданню в коментарях відмовили.

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Як повідомляв УНН, після зустрічі Трампа і Путіна в Гельсінкі в липні минулого року члени Демократичної партії США зажадали, щоб перекладач, який був присутній на переговорах американського і російського президентів, дав свідчення в Конгресі США і розкрив подробиці бесіди двох лідерів. Згодом від демократів надходили вимоги допитати і тих перекладачів, які були присутні на інших зустрічах двох лідерів, які проходили в форматі тет-а-тет. Критики глави Білого дому стверджують, що він приховує від членів американської адміністрації подробиці своїх зустрічей з Путіним.