Трамп и Путин обсудили Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили Украину. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter, передает УНН.
Президент США не рассказал деталей переговоров, а вот в пресс-службе Владимира Путина сообщили, что "затрагивалась ситуация в Украине в контексте недавних президентских выборов .... и Минские переговоры".
Кроме того, Путин и Трамп обсудили доклад Мюллера в ходе телефонного разговора, ситуацию в Венесуэле и КНДР, возможность продолжения ДСНВ (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - ред.), заключения нового похожей соглашения между РФ, США и КНР .
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время брифинга для журналистов заявила, что разговор прошел "в позитивном ключе".
Как сообщал УНН, премьер Японии на встрече с Трампом в Вашингтоне обсуждали подход Путина в КНДР.