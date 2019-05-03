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Трамп і Путін обговорили Україну

Трамп і Путін обговорили Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін в ході телефонної розмови обговорили Україну. Про це американський лідер повідомив у своєму Twitter, передає УНН. 

Президент США не розповів деталей перемовин, а от у прес-службі Володимира Путіна повідомили, що "зачіпалася ситуація в Україні в контексті недавніх президентських виборів....та Мінські перемовини". 

Крім того, Путін і Трамп обговорили доповідь Мюллера в ході телефонної розмови, ситуацію в Венесуелі і КНДР, можливість продовження ДСНО (Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь - ред.), укладення нової схожої угоди між РФ, США і КНР.

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс під час брифінгу для журналістів заявила, що розмова пройшла "в позитивному ключі".

Як повідомляв УНН, прем'єр Японії на зустрічі з Трампом в Вашингтоні обговорювали підхід Путіна в КНДР .

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