Трамп і Путін обговорили Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін в ході телефонної розмови обговорили Україну. Про це американський лідер повідомив у своєму Twitter, передає УНН.
Президент США не розповів деталей перемовин, а от у прес-службі Володимира Путіна повідомили, що "зачіпалася ситуація в Україні в контексті недавніх президентських виборів....та Мінські перемовини".
Крім того, Путін і Трамп обговорили доповідь Мюллера в ході телефонної розмови, ситуацію в Венесуелі і КНДР, можливість продовження ДСНО (Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь - ред.), укладення нової схожої угоди між РФ, США і КНР.
Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс під час брифінгу для журналістів заявила, що розмова пройшла "в позитивному ключі".
Як повідомляв УНН, прем'єр Японії на зустрічі з Трампом в Вашингтоні обговорювали підхід Путіна в КНДР .