В Японии в результате нападения мужчины с ножом погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Два человека погибли от ножевых ранений в результате нападения на них в центральном японском городе Нагоя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал NHK.
Инцидент произошел минувшей ночью. Двое мужчин были обнаружены без сознания на тротуаре недалеко от железнодорожной станции. Они были госпитализированы, однако спасти их не удалось.
Полиция несколько часов искала злоумышленника. К утру вторника он был задержан. В настоящее время его допрашивают.
Напомним, при нападении на парк Кавасаки в Японии погибли 3 человека, 16 - ранены.