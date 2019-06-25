В Японії в результаті нападу чоловіка з ножем загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Двоє людей загинули від ножових поранень в результаті нападу на них в центральному японському місті Нагоя. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал NHK.
Інцидент стався минулої ночі. Двоє чоловіків були виявлені без свідомості на тротуарі недалеко від залізничної станції. Вони були госпіталізовані, проте врятувати їх не вдалося.
Поліція кілька годин шукала зловмисника. До ранку вівторка його було затримано. В даний час його допитують.
Нагадаємо, під час нападу на парк Кавасакі в Японії загинули 3 людини, 16 - поранені.