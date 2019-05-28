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Під час нападу на парк Кавасакі в Японії загинули 3 людини, 16 - поранені

Під час нападу на парк Кавасакі в Японії загинули 3 людини, 16 - поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Двоє людей, у тому числі одна дитина, загинули і ще 16, більшість з яких учениці молодших класів, отримали поранення в японському місті Кавасакі, де у вівторок чоловік з ножами напав на групу школярів і дорослих. Про це повідомляє УНН з посиланням на NHK.

Сам нападник - чоловік у віці старше 50-и років - помер в лікарні, не приходячи до тями, після отриманого поранення.

Про мотиви нападника на даний момент нічого не повідомляється. Всі постраждалі - дівчата, які навчалися в одній з місцевих приватних шкіл.

Нагадаємо, інцидент стався на автобусній зупинці в невеликому парку в японському місті Кавасакі поблизу Токіо. Чоловік, озброєний двома ножами, напав школярів і дорослих, які чекали на автобус. Три дівчинки у віці шести років і 40-річна жінка перебувають у вкрай важкому стані.

Японські правоохоронні органи продовжують з'ясовувати обставини того, що сталося, а лікарі борються за життя постраждалих.

У зв'язку з інцидентом міністр освіти, культури, спорту, науки і технологій Масахико Сібаяма пообіцяв посилити охорону освітніх установ та шкільних маршрутів.

Президент США Дональд Трамп, який зараз перебуває в Японії з державним візитом, висловив співчуття у зв'язку з інцидентом в Кавасакі.

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