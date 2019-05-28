Під час нападу на парк Кавасакі в Японії загинули 3 людини, 16 - поранені

КИЇВ. 28 травня. УНН. Двоє людей, у тому числі одна дитина, загинули і ще 16, більшість з яких учениці молодших класів, отримали поранення в японському місті Кавасакі, де у вівторок чоловік з ножами напав на групу школярів і дорослих. Про це повідомляє УНН з посиланням на NHK.