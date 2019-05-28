При нападении на парк Кавасаки в Японии погибли 3 человека, 16 - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Два человека, в том числе один ребенок, погибли и еще 16, большинство из которых ученицы младших классов, получили ранения в японском городе Кавасаки, где во вторник мужчина с ножами напал на группу школьников и взрослых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.
Сам нападавший - мужчина в возрасте старше 50-и лет - скончался в больнице, не приходя в сознание, после полученного ранения.
О мотивах нападавшего на данный момент ничего не сообщается. Все пострадавшие - девочки, которые учились в одной из местных частных школ.
Напомним, инцидент произошел на автобусной остановке в небольшом парке в японском городе Кавасаки близ Токио. Мужчина, вооруженный двумя ножами, напал на дожидавшихся автобуса школьников и взрослых. По последним данным, один взрослый и один ребенок погибли в результате происшествия. Еще три девочки в возрасте шести лет и 40-летняя женщина находятся в крайне тяжелом состоянии.
Японские правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства случившегося, а врачи борются за жизни пострадавших.
В связи со случившимся министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Масахико Сибаяма пообещал усилить охрану образовательных учреждений и школьных маршрутов.
Президент США Дональд Трамп, который сейчас находится в Японии с государственным визитом, выразил соболезнования в связи с инцидентом в Кавасаки.