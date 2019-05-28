При нападении на парк Кавасаки в Японии погибли 3 человека, 16 - ранены

КИЕВ. 28 мая. УНН. Два человека, в том числе один ребенок, погибли и еще 16, большинство из которых ученицы младших классов, получили ранения в японском городе Кавасаки, где во вторник мужчина с ножами напал на группу школьников и взрослых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.