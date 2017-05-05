В Японии неделю не могут потушить пожар в радиоактивном лесу возле АЭС "Фукусима-1"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Военнослужащие японской армии восстановили в пятницу борьбу с пожаром, который с прошлой субботы продолжается в радиоактивном лесу в закрытой зоне возле аварийной АЭС “Фукусима-1”. Для его ликвидации используются вертолеты, а на земле с огнем пытаются бороться 240 человек в защитных комбинезонах, передает УНН со ссылкой на NHK.
По данным властей префектуры Фукусима, повышение уровня радиации в результате пожара не зафиксировано.
К этому времени выгорели более 20 га леса на горных склонах у города Намиэ, который находится в нескольких десятках километров от аварийной АЭС и объявлен закрытой зоной.
Борьбе с огнем мешает сильный ветер. Основной версией причин виниклення пожара являются удары молний.