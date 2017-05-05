В Японии неделю не могут потушить пожар в радиоактивном лесу возле АЭС "Фукусима-1"

По данным властей префектуры Фукусима, повышение уровня радиации в результате пожара не зафиксировано.

К этому времени выгорели более 20 га леса на горных склонах у города Намиэ, который находится в нескольких десятках километров от аварийной АЭС и объявлен закрытой зоной.

Борьбе с огнем мешает сильный ветер. Основной версией причин виниклення пожара являются удары молний.