В Японії тиждень не можуть загасити пожежу в радіоактивному лісі біля АЕС "Фукусіма-1"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Військовослужбовці японської армії відновили в п'ятницю боротьбу з пожежею, яка з минулої суботи триває в радіоактивному лісі в закритій зоні біля аварійної АЕС "Фукусіма-1". Для її ліквідації використовуються вертольоти, а на землі з вогнем намагаються боротися 240 людей в захисних комбінезонах, передає УНН з посиланням на NHK.
За даними влади префектури Фукусіма, підвищення рівня радіації в результаті пожежі не зафіксовано.
До цього часу вигоріли понад 20 га лісу на гірських схилах біля міста Наміе, який знаходиться в декількох десятках кілометрів від аварійної АЕС і оголошений закритою зоною.
Боротьбі з вогнем заважає сильний вітер. Основною версією причин виниклення пожежі є удари блискавок.