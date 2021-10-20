В Японии началось извержение вулкана
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. На горе Асо на острове Косю в Японии извергается вулкан, выбросив вулканический пепел на 3500 метров (2,17 мили) в небо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Извержение произошло около 4:43 по киевскому времени. Непосредственных сообщений о жертвах или значительных разрушениях в популярном туристическом месте нет.
Но метеорологическое агентство повысило уровень тревоги вулкана до уровня 3 по шкале 5, призывая людей не приближаться к горе. Он также предупредил о крупных вулканические блоки и пирокластические потоки, что рассеиваются в пределах примерно 1 км от кратера горы Накадаке.
Пепел, который выпадает из одной из вершин горы 1592 метра в префектуре Кумамото, будет выявлено в соседних городах.
Напомним
Вулкан Кумбре-Вьеха в Испании извергается с 19 сентября. Лава уже разрушила 1548 домов и поглотила 680 гектаров земли.
28 сентября остров Пальма объявили зоной стихийного бедствия. Вулканический пепел испортил местные солончаки .