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В Японии началось извержение вулкана

Киев • УНН

 • 43242 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. На горе Асо на острове Косю в Японии извергается вулкан, выбросив вулканический пепел на 3500 метров (2,17 мили) в небо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В Японии началось извержение вулкана

Детали

Извержение произошло около 4:43 по киевскому времени. Непосредственных сообщений о жертвах или значительных разрушениях в популярном туристическом месте нет.

Но метеорологическое агентство повысило уровень тревоги вулкана до уровня 3 по шкале 5, призывая людей не приближаться к горе. Он также предупредил о крупных вулканические блоки и пирокластические потоки, что рассеиваются в пределах примерно 1 км от кратера горы Накадаке.

Пепел, который выпадает из одной из вершин горы 1592 метра в префектуре Кумамото, будет выявлено в соседних городах.

Напомним

Вулкан Кумбре-Вьеха в Испании извергается с 19 сентября. Лава уже разрушила 1548 домов и поглотила 680 гектаров земли.

28 сентября остров Пальма объявили зоной стихийного бедствия. Вулканический пепел испортил местные солончаки .

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