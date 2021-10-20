В Японії почалося виверження вулкану
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. На горі Асо на острові Косю в Японії вивергається вулкан, викинувши вулканічний попіл на 3500 метрів (2,17 милі) у небо. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Виверження сталося близько 04:43 за київським часом. Безпосередніх повідомлень про жертви або значні руйнування у популярному туристичному місці немає.
Але метеорологічне агентство підвищило рівень тривоги вулкана до рівня 3 за шкалою 5, закликаючи людей не наближатися до гори. Він також попередив про великі вулканічні блоки та пірокластичні потоки, що розсіюються в межах приблизно 1 км від кратера гори Накадаке.
Попіл, який випадає з однієї з вершин гори 1592 метри в префектурі Кумамото, буде виявлено в сусідніх містах.
Нагадаємо
Вулкан Кумбре-В'єха в Іспанії вивергається з 19 вересня. Лава вже зруйнувала 1548 будинків і поглинула 680 гектарів землі.
28 вересня острів Ла-Пальма оголосили зоною стихійного лиха. Вулканічний попіл зіпсував місцеві солончаки.