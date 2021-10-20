В Японії почалося виверження вулкану

Деталі

Виверження сталося близько 04:43 за київським часом. Безпосередніх повідомлень про жертви або значні руйнування у популярному туристичному місці немає.

Але метеорологічне агентство підвищило рівень тривоги вулкана до рівня 3 за шкалою 5, закликаючи людей не наближатися до гори. Він також попередив про великі вулканічні блоки та пірокластичні потоки, що розсіюються в межах приблизно 1 км від кратера гори Накадаке.

Попіл, який випадає з однієї з вершин гори 1592 метри в префектурі Кумамото, буде виявлено в сусідніх містах.

Нагадаємо

Вулкан Кумбре-В'єха в Іспанії вивергається з 19 вересня. Лава вже зруйнувала 1548 будинків і поглинула 680 гектарів землі.

28 вересня острів Ла-Пальма оголосили зоною стихійного лиха. Вулканічний попіл зіпсував місцеві солончаки.