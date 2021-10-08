Виверження вулкана на Ла-Пальмі: вулканічний попіл зіпсував солончаки

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Власник солончаків у третьому поколінні Андрес Эрнандес повідомив, що вулканічний попіл зіпсував приблизно 200 тонн солі. Економічні збитки ще як слід не оцінили.

“Коли впав попіл, ми хотіли зібрати сіль, але він повністю покрив усе, створивши кірку зверху. Ми не можемо відокремити сіль від золи, яка в’їлася всередину... Нам дуже сумно бачити солончаки в такому стані. Вони мають занедбаний вигляд”, — зазначив він.

За його словами, знадобиться багато часу, щоб очистити місцевість від чорного попелу. Водночас чоловік додав, що багатьом жителям острова пощастило набагато менше, оскільки вони втратили свої будинки.

Додамо, що лава вулкана знищила приблизно 600 будинків, а також школи, церкви, медичні центри та бананові плантації, які забезпечували майже третину робочих місць на острові Ла-Пальма.

Нагадаємо

20 вересня через виверження вулкана з іспанського острова Ла-Пальма евакуювали приблизно 5 тис. осіб.

28 вересня острів Ла-Пальма оголосили зоною стихійного лиха.

Учора через вулканічний попіл удруге закрили місцевий аеропорт.