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Извержение вулкана на Ла-Пальме: вулканический пепел испортил солончаки

Извержение вулкана на Ла-Пальме: вулканический пепел испортил солончаки

Киев  •  УНН

 • 66892 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. На испанском острове Ла-Пальма пепел, который образовался в результате извержения вулкана Кумбре-Вьеха, испачкал белоснежные солончаки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Владелец солончаков в третьем поколении Андрес Эрнандес сообщил, что вулканический пепел испортил примерно 200 тонн соли. Экономический ущерб еще как следует не оценили.

“Когда упал пепел, мы хотели собрать соль, но он полностью покрыл все, создав корку сверху. Мы не можем отделить соль от золы, которая въелась внутрь... Нам очень грустно видеть солончаки в таком состоянии. Они выглядят заброшенными”, — отметил он.

По его словам, понадобится много времени, чтобы очистить местность от черного пепла. В то же время мужчина добавил, что многим жителям острова повезло гораздо меньше, поскольку они потеряли свои дома.

Добавим, что лава вулкана уничтожила около 600 домов, а также школы, церкви, медицинские центры и банановые плантации, которые обеспечивали почти треть рабочих мест на острове Ла-Пальма.

Напомним

20 сентября из-за извержения вулкана с испанского острова Ла-Пальма эвакуировали около 5 тыс. человек.

28 сентября остров Ла-Пальма объявили зоной стихийного бедствия.

Вчера из-за вулканического пепла во второй раз закрыли местный аэропорт.

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