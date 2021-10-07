Виверження вулкана на Ла-Пальмі: знову закрили аеропорт
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Аеропорт іспанського острова Ла-Пальми вдруге закрили через попіл, який утворився унаслідок виверження вулкана Кумбре-В’єха. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення іспанського оператора повітряного руху (AENA).
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“Аеропорт Ла-Пальми не працює через скупчення золи. Вживають встановлені протоколи. Наш пріоритет — безпека”, — ідеться у повідомленні.
Також зазначили, що інші аеропорти Канарських островів працюють у звичному режимі.
Нагадаємо
20 вересня через виверження вулкана з іспанського острова Ла-Пальма евакуювали приблизно 5 тис. осіб.
25 вересня виверження вулкана посилилося, внаслідок чого на острові закрили аеропорт.
28 вересня острів Ла-Пальма оголосили зоною стихійного лиха.
Лава вулкана знищила майже 600 будинків, а також школи, церкви, медичні центри та бананові плантації, які забезпечували майже третину робочих місць на острові Ла-Пальма.
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