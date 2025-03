Вулкан на Ла-Пальмі створив "найновіше місце на Землі"

Деталі

“Платформа” з лави вже займає в океані площу майже 33 га та занурюється на глибину понад 30 м.

Повідомляють, що раніше на місці “платформи” був пляж Плая-Нуева — один із найулюбленіших для серфінгістів.

Наразі контролюють, щоб до “найновішого місця на Землі” ніхто не наближався, адже внаслідок контакту лави із солоною водою утворюються токсичні викиди.

“Вона („платформа“) виділяє водяну пару та соляну кислоту, і їхній вплив не варто недооцінювати”, — сказала Марія Хосе Бланко, вулканолог Національного географічного інституту.

Зазначають, що єдина жертва під час попереднього виверження на острові Ла-Пальма у жовтні 1976 року загинула саме від вдихання токсичних газів.

Нагадаємо

20 вересня через виверження вулкана з іспанського острова Ла-Пальма евакуювали приблизно 5 тис. осіб.

25 вересня виверження вулкана посилилося, внаслідок чого на острові закрили аеропорт.

28 вересня острів Ла-Пальма оголосили зоною стихійного лиха.