Вулкан на Ла-Пальме создал "новое место на Земле"

“Платформа” с лавы уже занимает в океане площадь почти 33 га и погружается на глубину более 30 м.

Сообщается, что ранее на месте “платформы” был пляж Плайя-Нуэва — один из самых любимых для серфингистов.

Сейчас контролируют, чтобы к “новейшему месту на Земле” никто не приближался, ведь в результате контакта лавы с соленой водой образуются токсичные выбросы.

“Она („платформа“) выделяет водяной пар и соляную кислоту, и их влияние не стоит недооценивать”, — сказала Мария Хосе Бланко, вулканолог Национального географического института.

Отмечают, что единственная жертва во время предыдущего извержения на острове Ла-Пальма в октябре 1976 года скончалась именно от вдыхания токсичных газов.

20 сентября из-за извержения вулкана с испанского острова Ла-Пальма эвакуировали около 5 тыс. человек.

25 сентября извержение вулкана усилилось, в результате чего на острове закрыли аэропорт.

28 сентября остров Ла-Пальма объявили зоной стихийного бедствия.