Извержение вулкана на Ла-Пальме: снова закрыли аэропорт
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Аэропорт испанского острова Ла-Пальмы во второй раз закрыли из-за пепла, который образовался вследствие извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение испанского оператора воздушного движения (AENA).
Детали
“Аэропорт Ла-Пальмы не работает из-за скопления золы. Применяют установленные протоколы. Наш приоритет — безопасность”, — говорится в сообщении.
Также отметили, что другие аэропорты Канарских островов работают в обычном режиме.
Напомним
20 сентября из-за извержения вулкана с испанского острова Ла-Пальма эвакуировали около 5 тыс. человек.
25 сентября извержение вулкана усилилось, в результате чего на острове закрыли аэропорт.
28 сентября остров Ла-Пальма объявили зоной стихийного бедствия.
Лава вулкана уничтожила почти 600 домов, а также школы, церкви, медицинские центры и банановые плантации, которые обеспечивали почти треть рабочих мест на острове Ла-Пальма.
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