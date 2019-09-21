В Японии из-за тайфуна отменили 300 рейсов

Четыре человека пострадали.

Тайфун Тапа находится южнее региона Окинавы и, как ожидается, пройдет над Японским морем на северо-восток, задев западное побережье Японии и Корейский полуостров.

Напомним, в Японии более 800 тысяч зданий остались без света из-за тайфуна.