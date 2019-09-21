В Японії через тайфун скасували 300 рейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Через наближення до берегів Японії тайфуна Тапа в південній префектурі Окінава припинено рух автобусів і монорельсової дороги, скасовано 283 рейси. Про це повідомляє УНН з посиланням на NHK.
Чотири людини постраждали.
Тайфун Тапа знаходиться південніше регіону Окінави і, як очікується, пройде над Японським морем на північний схід, зачепивши західне узбережжя Японії і Корейський півострів.
Нагадаємо, в Японії понад 800 тисяч будівель залишилися без світла через тайфун.