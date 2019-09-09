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В Японії понад 800 тисяч будівель залишилися без світла через тайфун

В Японії понад 800 тисяч будівель залишилися без світла через тайфун

Київ • УНН

 • 11763 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Через тайфун Факсай в Японії без електрики залишилося 834 900 будинків, повідомляє японська енергокомпанія TEPCO, пише УНН.

Через негоду поранення отримало щонайменше десять осіб. За даними The Japan Times, одна людина загинула. У Японії скасовано понад 160 внутрішніх авіарейсів, передає NHK.

Через сильний вітер постраждали декілька будинків, в місті Йокогама на південь від Токіо знесло будівельні ліси. Влада рекомендувала евакуюватися більш ніж 400 тисячам жителям Токіо і прилеглих районів. Залізнична компанія East Japan Railway частково призупинила рух поїздів, на декількох ділянках рух здійснюється з затримками.

Як також зазначав УНН, потужний тайфун також пройшов над Південною та Північною Кореєю, в наслідок чого загинуло восьмеро людей.

“Потужний тайфун пройшов над Корейським півостровом, вбивши п’ятеро людей та зруйнувавши чи пошкодивши 460 будинків в Північній Кореї”, — повідомляє BBC News. Тайфун обрушився й на Південну Корею о 14:00 за місцевим часом у суботу. Рейси було скасовано, а десятки тисяч будинків залишилися без живлення, у результаті чого загинули 3 людей.

Typhoon Faxai hits Japan. More here: https://t.co/BJiRqQgNCG pic.twitter.com/2ickjFGjcN

— Reuters Top News (@Reuters) September 9, 2019

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