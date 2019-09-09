Через тайфун на Корейському півострові загинуло 8 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Потужний тайфун пройшов над Південною та Північною Кореєю, в наслідок чого загинуло восьмеро людей. Про це в понеділок повідомило BBC News, передає УНН.
“Потужний тайфун пройшов над Корейським півостровом, вбивши п’ятеро людей та зруйнувавши чи пошкодивши 460 будинків в Північній Кореї”, — повідомляє BBC News.
Тайфун обрушився на Південну Корею о 14:00 за місцевим часом у суботу. Рейси було скасовано, а десятки тисяч будинків залишилися без живлення.
Буря затопила 460 квадратних км (178 квадратних миль) сільськогосподарських територій, у країні, яка вже відчуває дефіцит продовольства.
Зазначимо, що до цього, тайфун Лінглінг вбив трьох людей в Південній Кореї.
Як передавав УНН, кількість постраждалих через тайфун у Японії зросла до 36.