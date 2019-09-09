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Через тайфун на Корейському півострові загинуло 8 осіб

Через тайфун на Корейському півострові загинуло 8 осіб

Київ • УНН

 • 9182 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Потужний тайфун пройшов над Південною та Північною Кореєю, в наслідок чого загинуло восьмеро людей. Про це в понеділок повідомило BBC News, передає УНН.

“Потужний тайфун пройшов над Корейським півостровом, вбивши п’ятеро людей та зруйнувавши чи пошкодивши 460 будинків в Північній Кореї”, — повідомляє BBC News.

Тайфун обрушився на Південну Корею о 14:00 за місцевим часом у суботу. Рейси було скасовано, а десятки тисяч будинків залишилися без живлення.

Буря затопила 460 квадратних км (178 квадратних миль) сільськогосподарських територій, у країні, яка вже відчуває дефіцит продовольства.

Зазначимо, що до цього, тайфун Лінглінг вбив трьох людей в Південній Кореї.

Як передавав УНН, кількість постраждалих через тайфун у Японії зросла до 36.

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