Кількість постраждалих через тайфун у Японії зросла до 36
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Щонайменше одна людина загинула, 36 постраждали в Японії в результаті тайфуну "Факсай", який обрушився на центральні і східні регіони країни минулої ночі. Про це в понеділок повідомив телеканал NHK, передає УНН.
Загинула мешканка району Сетагая, яка впала через порив вітру і вдарилася головою об стіну будівлі. Всі постраждалі проживають в столичному регіоні і префектурах Канагава, Сайтама, Сідзуока і Тіба.
Раніше УНН повідомляв, що внаслідок тайфуну в Японії налічується 20 постраждалих.
Японські авіакомпанії до теперішнього часу були змушені скасувати 163 внутрішніх рейсів через наслідки тайфуну. Рух залізничного транспорту в столиці було порушено вранці, однак зараз поступово входить в графік. Багатьом пасажирам довелося по кілька годин чекати в чергах, щоб потрапити на платформу через скасування потягів на ряді напрямків.
“Факсай” став 15-м тайфуном, що сформувався в цьому році в Тихому океані. Зараз тропічний шторм ослаб і покинув територію Японії. Він продовжує рух в Тихому океані повз узбережжя північного японського острова Хоккайдо. Швидкість вітру в його межах становить, за даними метеорологів, 40 м/с.
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