Кількість постраждалих через тайфун у Японії зросла до 20
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Кількість постраждалих через тайфун "Факсай", який пройшов над центральними і східними префектурами Японії минулої ночі, зросла до 20. Про це в понеділок повідомило агентство Kyodo, передає УНН.
Більшість постраждалих проживають в префектурах Сідзуока, Канагава і Тіба, на які припав основний удар стихії. У цих же районах, а також в Токіо зафіксовано падіння дерев і руйнування кам’яних загороджень на набережних через сильні хвилі.
Японські авіакомпанії до теперішнього часу були змушені скасувати 139 внутрішніх рейсів з токійських аеропортів Наріта і Ханеда. Рух залізничного транспорту в столиці було порушено вранці, однак зараз поступово входить в графік. Багатьом пасажирам довелося по кілька годин чекати в чергах, щоб потрапити на платформу через скасування потягів на ряді напрямків.
Тим часом у сусідній з Токіо префектурі Тіба близько 600 тис. будинків залишаються без електрики через обриви ліній електропередачі. Зокрема, тимчасово не працює завод компанії Sony з виробництва ігрових консолей.
“Факсай” став п’ятнадцятим по рахунку тайфуном, що сформувався в цьому році в Тихому океані. Зараз він знаходиться в префектурі Ібаракі і рухається в північно-східному напрямку в бік Тихого океану. Швидкість вітру в його межах дещо знизилася в міру просування над територією Японії і зараз досягає 50 м/с.