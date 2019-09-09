В Японії через тайфун "Факсай" 900 тис. будинків залишилися без світла
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Щонайменше 10 жителів центральних і східних регіонів Японії постраждали через тайфун "Факсай", який обрушився на країну минулої ночі. Про це в понеділок повідомило агентство Kyodo, інформує УНН.
Тропічний шторм призвів також до обривів ліній електропередачі і масштабного відключення енергії. Без світла залишилися близько 900 тис. будинків переважно в сусідній з Токіо префектурі Тіба, куди припав основний удар стихії. Там ведуться роботи з відновлення пошкоджених ділянок мережі.
Зараз тайфун знаходиться в префектурі Ібаракі і рухається в північно-східному напрямку в бік Тихого океану. Швидкість вітру в його межах близько 40 м/с, а пориви досягають 60 м/с.
“Факсай” став 15-м за рахунком тайфуном, що утворився в цьому році в Тихому океані.
Раніше УНН повідомляв, що в Японії скасовують рейси перед тайфуном “Факсай”.
Нагадаємо, з 1 червня по 30 листопада триває сезон ураганів в Атлантиці. З кінця серпня там бушує ураган “Доріан”. У США через ураган “Доріан” померли щонайменше п’ять осіб. А 1 вересня він досяг Багамських островів. Поки кількість жертв на Багамах невідома, оскільки вони можуть виявитися під завалами.