В Японии из-за тайфуна "Факсай" 900 тыс. домов остались без света

Тропический шторм привел также к обрывам линий электропередачи и масштабного отключения энергии. Без света остались около 900 тыс. домов преимущественно в соседней с Токио префектуре Тиба, куда пришелся основной удар стихии. Там ведутся работы по восстановлению поврежденных участков сети.

Сейчас тайфун находится в префектуре Ибараки и движется в северо-восточном направлении в сторону Тихого океана. Скорость ветра в его пределах около 40 м/с, а порывы достигают 60 м/с.

“Факсай” стал 15-м по счету тайфуном, образовавшийся в этом году в Тихом океане.

Ранее УНН сообщал, что в Японии отменяют рейсы перед тайфуном “Факсай”.

Напомним, с 1 июня по 30 ноября продолжается сезон ураганов в Атлантике. С конца августа там бушует ураган “Дориан”. В США из-за урагана “Дориан” умерли не менее пяти человек. А1 сентября он достиг Багамских островов. Пока количество жертв на Багамах неизвестна, поскольку они могут оказаться под завалами.