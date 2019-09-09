В Японии из-за тайфуна "Факсай" 900 тыс. домов остались без света

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 109075 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120770 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112340 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118438 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124181 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150286 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150030 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 193486 просмотра

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В Японии из-за тайфуна "Факсай" 900 тыс. домов остались без света

В Японии из-за тайфуна "Факсай" 900 тыс. домов остались без света

Киев  •  УНН

 • 13234 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. По меньшей мере 10 жителей центральных и восточных регионов Японии пострадали из-за тайфуна "Факсай", который обрушился на страну прошлой ночью. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo, передает УНН.

Тропический шторм привел также к обрывам линий электропередачи и масштабного отключения энергии. Без света остались около 900 тыс. домов преимущественно в соседней с Токио префектуре Тиба, куда пришелся основной удар стихии. Там ведутся работы по восстановлению поврежденных участков сети.

Сейчас тайфун находится в префектуре Ибараки и движется в северо-восточном направлении в сторону Тихого океана. Скорость ветра в его пределах около 40 м/с, а порывы достигают 60 м/с.

“Факсай” стал 15-м по счету тайфуном, образовавшийся в этом году в Тихом океане.

Ранее УНН сообщал, что в Японии отменяют рейсы перед тайфуном “Факсай”.

Напомним, с 1 июня по 30 ноября продолжается сезон ураганов в Атлантике. С конца августа там бушует ураган “Дориан”. В США из-за урагана “Дориан” умерли не менее пяти человек. А1 сентября он достиг Багамских островов. Пока количество жертв на Багамах неизвестна, поскольку они могут оказаться под завалами.

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