В Японии из-за тайфуна "Факсай" 900 тыс. домов остались без света
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. По меньшей мере 10 жителей центральных и восточных регионов Японии пострадали из-за тайфуна "Факсай", который обрушился на страну прошлой ночью. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo, передает УНН.
Тропический шторм привел также к обрывам линий электропередачи и масштабного отключения энергии. Без света остались около 900 тыс. домов преимущественно в соседней с Токио префектуре Тиба, куда пришелся основной удар стихии. Там ведутся работы по восстановлению поврежденных участков сети.
Сейчас тайфун находится в префектуре Ибараки и движется в северо-восточном направлении в сторону Тихого океана. Скорость ветра в его пределах около 40 м/с, а порывы достигают 60 м/с.
“Факсай” стал 15-м по счету тайфуном, образовавшийся в этом году в Тихом океане.
Ранее УНН сообщал, что в Японии отменяют рейсы перед тайфуном “Факсай”.
Напомним, с 1 июня по 30 ноября продолжается сезон ураганов в Атлантике. С конца августа там бушует ураган “Дориан”. В США из-за урагана “Дориан” умерли не менее пяти человек. А1 сентября он достиг Багамских островов. Пока количество жертв на Багамах неизвестна, поскольку они могут оказаться под завалами.