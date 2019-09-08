В Японії скасовують рейси перед тайфуном "Факсай"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. В Японії в неділю скасували поїзди і рейси в Токіо, готуючись до тайфуну "Факсай", повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
За даними Метеорологічного агентства Японії, протягом ночі на регіон налинуть руйнівний вітер зі швидкістю до 216 км/год і злива.
За даними японського метеорологічного агентства, він може пролити 300 міліметрів дощу протягом наступної доби. Там також повідомили, що вітер і дощі можуть раптово посилитися, викликаючи сильні шторми в море, і існує ризик рекордних вітрів в столиці та інших регіонах.
Тайфун назвали жіночим ім’ям Факсай, поширеним в Лаосі.
У свою чергу, заступник директора департаменту — начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич попередив у Twitter про наближення тайфуну і закликав звертатися до консула в разі надзвичайної ситуації.
“В Японії скасовано понад 100 авіарейсів через наближення тайфуну „Факсай“. У разі надзвичайної ситуації, #КонсулПоруч +81 90 1775 4206, [email protected]”, — повідомив він.
В Японії скасовано понад 100 авіарейсів через наближення тайфуну “Факсай”. У разі надзвичайної ситуації, #КонсулПоруч + 81 90 1775 4206, [email protected] . https://t.co/6QI64u7kzZ pic.twitter.com/tcUUjLi15s— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) September 8, 2019
Нагадаємо, з 1 червня по 30 листопада триває сезон ураганів в Атлантиці. З кінця серпня там бушує ураган “Доріан”. У США через ураган “Доріан” померли щонайменше п’ять осіб. А 1 вересня він досяг Багамських островів. Поки кількість жертв на Багамах невідома, оскільки вони можуть виявитися під завалами.