В Японии отменяют рейсы из-за приближения тайфуна "Факсай"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Японии в воскресенье отменили поезда и рейсы в Токио, готовясь к тайфуну "Факсай", сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
По данным Метеорологического агентства Японии, в течении ночи на регион нахлынут разрушительные ветра со скоростью до 216 км/ч и ливень.
По данным японского метеорологического агентства, он может пролить 300 миллиметров дождя в течение следующих суток. Там также сообщили, что ветер и дожди могут внезапно усилиться, вызывая сильные штормы в море, и существует риск рекордных ветров в столице и других регионах.
Тайфун назвали женским именем Факсай, распространенным в Лаосе.
В свою очередь, заместитель директора департамента — начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич предупредил в Twitter о приближении тайфуна и призвал обращаться к консулу в случае чрезвычайной ситуации.
“В Японии отменено более 100 авиарейсов из-за приближения тайфуна „Факсай“. В случае чрезвычайной ситуации, #КонсулПоруч +81 90 1775 4206, [email protected]”, — сообщил он.
В Японії скасовано понад 100 авіарейсів через наближення тайфуну “Факсай”. У разі надзвичайної ситуації, #КонсулПоруч + 81 90 1775 4206, [email protected] . https://t.co/6QI64u7kzZ pic.twitter.com/tcUUjLi15s— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) September 8, 2019
Напомним, с 1 июня по 30 ноября длится сезон ураганов в Атлантике. С конца августа там бушует ураган “Дориан”. В США из-за урагана “Дориан” умерли по меньшей мере пять человек. А 1 сентября он достиг Багамских островов. Пока количество жертв на Багамах неизвестна, так как они могут оказаться под завалами.