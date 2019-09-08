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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 109110 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120809 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112379 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118475 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124211 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150304 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150045 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Актуальное
В Японии отменяют рейсы из-за приближения тайфуна "Факсай"

В Японии отменяют рейсы из-за приближения тайфуна "Факсай"

Киев  •  УНН

 • 10185 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Японии в воскресенье отменили поезда и рейсы в Токио, готовясь к тайфуну "Факсай", сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

По данным Метеорологического агентства Японии, в течении ночи на регион нахлынут разрушительные ветра со скоростью до 216 км/ч и ливень.

По данным японского метеорологического агентства, он может пролить 300 миллиметров дождя в течение следующих суток. Там также сообщили, что ветер и дожди могут внезапно усилиться, вызывая сильные штормы в море, и существует риск рекордных ветров в столице и других регионах.

Тайфун назвали женским именем Факсай, распространенным в Лаосе.

В свою очередь, заместитель директора департамента — начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич предупредил в Twitter о приближении тайфуна и призвал обращаться к консулу в случае чрезвычайной ситуации.

“В Японии отменено более 100 авиарейсов из-за приближения тайфуна „Факсай“. В случае чрезвычайной ситуации, #КонсулПоруч +81 90 1775 4206, [email protected]”, — сообщил он.

В Японії скасовано понад 100 авіарейсів через наближення тайфуну “Факсай”. У разі надзвичайної ситуації, #КонсулПоруч + 81 90 1775 4206, [email protected] . https://t.co/6QI64u7kzZ pic.twitter.com/tcUUjLi15s

— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) September 8, 2019

Напомним, с 1 июня по 30 ноября длится сезон ураганов в Атлантике. С конца августа там бушует ураган “Дориан”. В США из-за урагана “Дориан” умерли по меньшей мере пять человек. А 1 сентября он достиг Багамских островов. Пока количество жертв на Багамах неизвестна, так как они могут оказаться под завалами.

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