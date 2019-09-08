Количество погибших из-за урагана "Дориан" на Багамах неизвестна — СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Местная власть обеспокоена тем, что жертвы урагана "Дориан" на Багамах могут оказаться под обломками, и количество погибших неизвестно, передает УНН со ссылкой на CNN.
По данным канала, одним из районов, который больше всего пострадал от урагана "Дориан", является Мадд. Это небольшой городок в Марш-Харбор на севере острова Абако. Там бетонные стены полностью разбиты, а крыши сорваны, что усложнило поиск даже собственного дома.
Сообщается, что местная власть обеспокоена тем, что много жертв могут оказаться под завалами, но она не может определить их количество. Как отметили власти, установить личности погибших будет очень трудно.
Объясняется: большинство жителей Мадда - это мигранты из Гаити, которые спасались от бедности. Некоторые из них не имеют документов, потому что боиятся обращаться за помощью к Нассау, столице Багам, из-за страха депортации.
Напомним, 1 сентября ураган "Дориан" достиг Багамских островов.
По данным телеканала NBC, около 70 тыс. человек нуждаются в помощи на островах Абако и Большой Багама-за удара стихии.
Ранее сообщалось, что на Багамских островах, согласно последним данным властей, из-за урагана погибли не менее 43 человек. Официальные лица отмечают, что это не окончательная цифра. Около 13 тыс. зданий повреждены или разрушены. Затоплены большие территории.
В свою очередь, в США из-за урагана "Дориан" умерли по меньшей мере пять человек.