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Ураган "Доріан" досяг Багамських островів

Ураган "Доріан" досяг Багамських островів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Ураган "Доріан" досяг Багамських островів, його швидкість становить 285 км/годину. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC і Національний центр зі спостереження за ураганами.

Урагану привласнена найвища, п’ята категорія потужності за шкалою Саффіра-Сімпсона. Висота хвиль, за прогнозами синоптиків, досягне 7 метрів.

О 11:00 за місцевим часом (18:00 за київським часом) ураган досяг узбережжя островів Абако, розташованих у північній частині Багамських островів.

Американське аерокосмічне агентство (NASA) опублікувало зйомку урагану з Міжнародної космічної станції.

На Великій Багамі влада вже завершила евакуацію, однак сотні місцевих жителів відмовилися від евакуації. У мережі з'явилися відео стихії, що обрушилася на Багами.

Нагадаємо, Трамп відгукнувся про ураган "Доріан": виглядає, як один з найбільших.

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