Трамп відгукнувся про ураган "Доріан": виглядає, як один з найбільших
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп не виключив, що руйнування, що принесе з собою "Доріан" перевершать очікування, а також зазначив, що ураган виглядає як один з найбільших. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
"На додаток до Флориди - Південна Кароліна, Північна Кароліна, Джорджія і Алабама, швидше за все, постраждають (набагато) сильніше, ніж очікувалося. Виглядає як один з найбільших ураганів коли-небудь. Уже категорія 5. Будьте обережні! Бог благословить всіх!" - написав Трамп.
ЗМІ відзначають, що ураган уже дістався до Багамських островів.
Раніше Трамп оголосив надзвичайний стан у Флориді через ураган "Доріан".
LATEST: Hurricane Dorian has intensified to a major Category 5 storm, threatening the northwestern Bahamas. https://t.co/fjsWABH937
-Wind speeds up to 175 mph
-Moving W at 8 mph
-About 25 miles ENE of Great Abaco Island pic.twitter.com/X97Mx2MFsp