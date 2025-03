Трамп відгукнувся про ураган "Доріан": виглядає, як один з найбільших

"На додаток до Флориди - Південна Кароліна, Північна Кароліна, Джорджія і Алабама, швидше за все, постраждають (набагато) сильніше, ніж очікувалося. Виглядає як один з найбільших ураганів коли-небудь. Уже категорія 5. Будьте обережні! Бог благословить всіх!" - написав Трамп.

ЗМІ відзначають, що ураган уже дістався до Багамських островів.

Раніше Трамп оголосив надзвичайний стан у Флориді через ураган "Доріан".

LATEST: Hurricane Dorian has intensified to a major Category 5 storm, threatening the northwestern Bahamas. https://t.co/fjsWABH937



-Wind speeds up to 175 mph

-Moving W at 8 mph

-About 25 miles ENE of Great Abaco Island pic.twitter.com/X97Mx2MFsp

— ABC News (@ABC) 1 сентября 2019 г.