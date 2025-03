Трамп отозвался об урагане "Дориан": выглядит, как один из крупнейших

"В дополнение к Флориде - Южная Каролина, Северная Каролина, Джорджия и Алабама, скорее всего, пострадают (намного) сильнее, чем ожидалось. Выглядит как один из крупнейших ураганов когда-либо. Уже категория 5. Будьте осторожны! Бог благословит всех!" - написал Трамп.

СМИ отмечают, что ураган уже добрался до Багамских островов.

Ранее Трамп объявил чрезвычайное положение во Флориде из-за урагана "Дориан".

LATEST: Hurricane Dorian has intensified to a major Category 5 storm, threatening the northwestern Bahamas. https://t.co/fjsWABH937



-Wind speeds up to 175 mph

-Moving W at 8 mph

-About 25 miles ENE of Great Abaco Island pic.twitter.com/X97Mx2MFsp

- ABC News (@ABC) 1 сентября 2019 г.