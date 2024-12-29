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россия отрепетировала нападение на Финляндию и страны Балтии

россия отрепетировала нападение на Финляндию и страны Балтии

Киев  •  УНН

 • 2882 просмотра

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россия отработала сценарий нападения на Финляндию и страны Балтии с использованием различных видов войск. По данным НАТО, атака может включать удары с моря, суши и воздуха через Мурманск.

В НАТО заявили, что россия тренировала нападение на Финляндию и страны Балтии несколькими подразделениями войск. Об этом сообщает Iltalehti, передает УНН.

Детали

Отмечается, что особое внимание уделяется координации различных подразделений, в частности ракетных, морских, воздушных и сухопутных сил. В случае реализации таких действий боевые действия могут распространиться на территории Финляндии, Норвегии и стран Балтии. Об этом говорится в докладе Государственного совета по обороне.

Война в Украине показала, что россия готова прибегнуть к значительному риску независимо от потерь

- предупреждает правительство Финляндии.

Источники в НАТО сообщают, что одним из ключевых направлений российской атаки может стать север Норвегии, где со стороны Мурманска могут быть осуществлены удары с моря, суши и воздуха. В финскую Лапландию, по этим сценариям, россия планирует высадку десанта и запуск ракет с Кольского полуострова.

На севере 14-й армейский корпус будет атаковать норвежское побережье с направления Мурманска с моря, суши и воздуха. В финскую Лапландию россияне высадят десант. В Финляндию также вторгнутся российские ракетные войска, развернутые на Кольском полуострове

- заявили источники Илталехти.

В Альянсе считают, что в случае нападения россия будет пытаться создать буферную зону в Северной Лапландии и Финмарке в Норвегии, что перенесет боевые действия на территорию стран НАТО.

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Заметим, что в марте прошлого года оборонный альянс НАТО отработал развертывание 20 000 военнослужащих на севере Норвегии и в финской Лапландии, а в начале этого года НАТО провело масштабные учения у границ РФ.

Напомним

НАТО усилит военное присутствие в Балтийском море после повреждения подводных кабелей, сообщил Генсек Альянса Марк Рютте в соцсети X после разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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