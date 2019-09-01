Ураган "Дориан" достиг Багамских островов

Урагану присвоена высшая, пятая категория мощности по шкале Саффира-Симпсона. Высота волн, по прогнозам синоптиков, достигнет 7 метров.

В 11:00 по местному времени (18:00 по киевскому времени) ураган достиг побережья островов Абако, расположенных в северной части Багамских островов.

Американское аэрокосмическое агентство (NASA) опубликовало съемку урагана с Международной космической станции.

На Большой Багаме власть уже завершила эвакуацию, однако сотни местных жителей отказались от эвакуации. В сети появились видео стихии, обрушившейся на Багамы.

Напомним, Трамп отозвался об урагане "Дориан": выглядит, как один из крупнейших.