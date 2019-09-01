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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 24974 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 116017 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126776 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 118091 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123260 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127098 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152088 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150889 просмотра

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Ураган "Дориан" достиг Багамских островов

Ураган "Дориан" достиг Багамских островов

Киев  •  УНН

 • 13423 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Ураган "Дориан" достиг Багамских островов, его скорость составляет 285 км/час. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC и Национальный центр по наблюдению за ураганами.

Урагану присвоена высшая, пятая категория мощности по шкале Саффира-Симпсона. Высота волн, по прогнозам синоптиков, достигнет 7 метров.

В 11:00 по местному времени (18:00 по киевскому времени) ураган достиг побережья островов Абако, расположенных в северной части Багамских островов.

Американское аэрокосмическое агентство (NASA) опубликовало съемку урагана с Международной космической станции.

На Большой Багаме власть уже завершила эвакуацию, однако сотни местных жителей отказались от эвакуации. В сети появились видео стихии, обрушившейся на Багамы.

Напомним, Трамп отозвался об урагане "Дориан": выглядит, как один из крупнейших.

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