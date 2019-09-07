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Кількість загиблих в результаті урагану "Доріан" на Багамах зросла до 43

Кількість загиблих в результаті урагану "Доріан" на Багамах зросла до 43

Київ • УНН

 • 9529 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Кількість загиблих в результаті урагану “Доріан” на Багамських островах зросла до 43. Про це в п’ятницю повідомив телеканал NBC з посиланням на офіс прем’єр-міністра острівної держави Хьюберта Мінніса, передає УНН.

Очікується, що число жертв може зрости, тому що багато жителів числяться зниклими без вісті.

Раніше повідомлялося про 30 загиблих.

На Багамах через ураган пошкоджено або зруйновано близько 13 тис. будівель. Затоплено великі території.

У свою чергу, в США через ураган “Доріан” померли щонайменше п’ятеро людей.

Нагадаємо, жінка прихистила 97 собак під час урагану “Доріан” на Багамських островах.

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