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Кількість жертв урагану "Доріан" на Багамах досягла 30 осіб

Кількість жертв урагану "Доріан" на Багамах досягла 30 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Влада Багамських островів встановила, що щонайменше 30 людей загинули на архіпелазі через ураган “Доріан”. Про це заявив у четвер в ефірі американського телеканалу CNN прем’єр-міністр острівної держави Хьюберт Мінніс, передає УНН.

“Я говорив з начальником поліції лише годиною раніше, загиблих зараз 30, — сказав він. — Я неодноразово заявляв, що це число, як ми очікуємо, виросте”.

Раніше УНН повідомляв про 20 загиблих.

Мінніс зазначив, що раніше говорив по телефону з президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорили надання Вашингтоном допомоги Багамським островам.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Опубліковано знімки урагану “Доріан” з космосу

Нагадаємо, в США ураган “Доріан” розкидав по узбережжю масштабну партію кокаїну.

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