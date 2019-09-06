Кількість жертв урагану "Доріан" на Багамах досягла 30 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Влада Багамських островів встановила, що щонайменше 30 людей загинули на архіпелазі через ураган “Доріан”. Про це заявив у четвер в ефірі американського телеканалу CNN прем’єр-міністр острівної держави Хьюберт Мінніс, передає УНН.
“Я говорив з начальником поліції лише годиною раніше, загиблих зараз 30, — сказав він. — Я неодноразово заявляв, що це число, як ми очікуємо, виросте”.
Раніше УНН повідомляв про 20 загиблих.
Мінніс зазначив, що раніше говорив по телефону з президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорили надання Вашингтоном допомоги Багамським островам.
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Нагадаємо, в США ураган “Доріан” розкидав по узбережжю масштабну партію кокаїну.