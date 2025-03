Опубліковано знімки урагану "Доріан" з космосу

"NОАА продовжує відслідковувати ураган "Доріан", що повільно наближається до США, як день змінює ніч", - сказано у повідомленні NОАА у Twitter.

Остання категорія урагану – 4. Максимальна швидкість вітру – 220 кілометрів на годину, з різкими поривами. Не зважаючи на прогноз, що вітер буде поступово ослаблюватись, "Доріан", за очікуваннями, залишиться доволі сильним ураганом впродовж декількох днів.

Астронавтка Крістіна Кох, яка наразі перебуває на МКС, також опублікувала власні знімки урагану у своєму акаунті в Twitter. Вона написала, що сподівається, що всі будуть в безпеці.

Також фотографії "Доріана" опублікував астронавт Нік Хейг. "Ви можете відчути силу шторму, коли дивитесь всередину його ока зверху. Будьте в безпеці всі!" - написав астронавт на свої сторінці у Twitter.

Нагадаємо, внаслідок урагану "Доріан" вже загинуло п’ятеро осіб.

#HurricaneDorian as seen from @Space_Station earlier today. Hoping everyone in its path stays safe.

— Christina H Koch (@Astro_Christina) 2 сентября 2019 г.

The eye of #HurricaneDorain. You can feel the power of the storm when you stare into its eye from above. Stay safe everyone!

— Nick Hague (@AstroHague) 2 сентября 2019 г.

NOAA's #GOES16 continues to track #HurricanDorian, edging slowly toward the U.S., as day fades to night.

— NOAA Satellites PA (@NOAASatellitePA) 3 сентября 2019 г.

This nearly 5-hour loop from #GOESEast shows #HurricaneDorian inching across #GrandBahamaIsland. Tuesday, #Dorian is forecast to move dangerously close to #Florida, where #HurricaneWarnings are in effect from Jupiter Inlet to Ponte Vedra Beach.

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) 2 сентября 2019 г.