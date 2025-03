Опубликованы снимки урагана "Дориан" из космоса

"NОАА продолжает отслеживать ураган "Дориан", медленно приближающийся к США, как день сменяет ночь", - говорится в сообщении NОАА в Twitter.

Последняя категория урагана - 4. Максимальная скорость ветра - 220 километров в час, с резкими порывами. Несмотря на прогноз, что ветер будет постепенно ослабляться, "Дориан", как ожидается, останется довольно сильным ураганом в течение нескольких дней.

Астронавтка Кристина Кох, которая сейчас находится на МКС, также опубликовала собственные снимки урагана в своем аккаунте в Twitter. Она написала, что надеется, что все будут в безопасности.

Также фотографии "Дориана" опубликовал астронавт Ник Хейг. "Вы можете почувствовать силу шторма, когда смотрите внутрь его глаза сверху. Будьте в безопасности все!" - написал астронавт на своей странице в Twitter.

Напомним, в результате урагана "Дориан" уже погибло пятеро человек.

#HurricaneDorian as seen from @Space_Station earlier today. Hoping everyone in its path stays safe. pic.twitter.com/6vejLDPJHF

- Christina H Koch (@Astro_Christina) 2 сентября 2019 г.

The eye of #HurricaneDorain . You can feel the power of the storm when you stare into its eye from above. Stay safe everyone! pic.twitter.com/yN3MGidY3N

- Nick Hague (@AstroHague) 2 сентября 2019 г.

NOAA's # GOES16 continues to track #HurricanDorian , edging slowly toward the US, as day fades to night. For the latest on Cat. 4 #Dorian , including #hurricane watches and warnings: @NHC_Atlantic #flwx #gawx #scwx #ncwx pic.twitter.com/ujIJ9O3vJ6

- NOAA Satellites PA (@NOAASatellitePA) 3 сентября 2019 г.

This nearly 5-hour loop from #GOESEast shows #HurricaneDorian inching across #GrandBahamaIsland . Tuesday, #Dorian is forecast to move dangerously close to #Florida , where #HurricaneWarnings are in effect from Jupiter Inlet to Ponte Vedra Beach. https://t.co/sNKmVmhTQT pic.twitter.com/XC1GFVSUEa

- NOAA Satellites (@NOAASatellites) 2 сентября 2019 г.