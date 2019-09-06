Число жертв урагана "Дориан" на Багамах достигло 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Власти Багамских островов установила, что по меньшей мере 30 человек погибли на архипелаге из-за урагана "Дориан". Об этом заявил в четверг в эфире американского телеканала CNN премьер-министр островного государства Хьюберт Миннис, передает УНН.
“Я говорил с начальником полиции только час назад, погибших сейчас 30, — сказал он. — Я неоднократно заявлял, что это число, как мы ожидаем, вырастет”.
Ранее УНН сообщал о 20 погибших.
Миннис отметил, что ранее говорил по телефону из президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили оказание Вашингтоном помощи Багамским островам.
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Напомним, в США ураган “Дориан” разбросал по побережью масштабную партию кокаина.