Кількість жертв урагану "Доріан" на Багамах досягла 20 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Не менше 20 людей загинули в результаті урагану "Доріан", що обрушився на Багамські острови. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету Miami Herald.
Таку інформацію надав міністр охорони здоров'я країни Дуейн Сандз.
Зазначається, що офіційна кількість жертв збільшується у міру розбору завалів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про сім загиблих.
Максимальна швидкість вітру урагану "Доріан" впала до 175 км/г. Це відповідає другої категорії за шкалою ураганів Саффіра-Сімпсона.
Незважаючи на те, що "Доріан" слабшає, він представлятиме небезпеку ще протягом наступних кількох днів, попереджає національний центр.