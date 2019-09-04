Кількість жертв урагану "Доріан" на Багамах зросла до семи
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Щонайменше семеро людей стали жертвами урагану "Доріан" на Багамських островах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Прем'єр-міністра Співдружності Багамських Островів Хьюберт Мінніс не виключив, що число жертв може зрости.
За даними агентства Bloomberg, острів Великий Багама, де проживають близько 50 тисяч осіб, виявився затоплений приблизно на 70%. Всі морські порти і аеропорти на островах Великий Багама і сусідніх Абако затоплені або пошкоджені, що ускладнює евакуацію людей.
Згідно з даними Національного центру зі спостереження за ураганами США, ураган знаходиться в 180 км на схід від узбережжя Флориди і зі швидкістю 2,5 м/с зміщується в північно-західному напрямку. Швидкість вітру в його межах досягає 48,6 м/сек.
Нагадаємо, максимальна швидкість вітру урагану "Доріан" впала до 175 км/г. Це відповідає другої категорії за шкалою ураганів Саффіра-Сімпсона.