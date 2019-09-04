Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Премьер-министра Содружества Багамских Островов Хьюберт Миннис не исключил, что число жертв может возрасти.
По данным агентства Bloomberg, остров Большой Багама, где проживают около 50 000 человек, оказался затоплен примерно на 70%. Все морские порты и аэропорты на островах Большой Багама и соседних Абако затоплены или повреждены, что затрудняет эвакуацию людей.
Согласно данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган находится в 180 км к востоку от побережья Флориды и со скоростью 2,5 м / с смещается в северо-западном направлении. Скорость ветра в его пределах достигает 48,6 м / с.
Напомним, максимальная скорость ветра урагана "Дориан" упала до 175 км/ч. Это соответствует второй категории по шкале ураганов Саффира — Симпсона.