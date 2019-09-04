Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112731 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123551 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115075 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121015 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125859 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151183 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150740 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140716 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 195765 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи

Киев  •  УНН

 • 11533 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Премьер-министра Содружества Багамских Островов Хьюберт Миннис не исключил, что число жертв может возрасти.

По данным агентства Bloomberg, остров Большой Багама, где проживают около 50 000 человек, оказался затоплен примерно на 70%. Все морские порты и аэропорты на островах Большой Багама и соседних Абако затоплены или повреждены, что затрудняет эвакуацию людей.

Согласно данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган находится в 180 км к востоку от побережья Флориды и со скоростью 2,5 м / с смещается в северо-западном направлении. Скорость ветра в его пределах достигает 48,6 м / с.

Напомним, максимальная скорость ветра урагана "Дориан" упала до 175 км/ч. Это соответствует второй категории по шкале ураганов Саффира — Симпсона.

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