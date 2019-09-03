Ураган "Дориан" ослабел до второй категории
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Максимальная скорость ветра урагана "Дориан" упала до 175 км/ч. Об этом сообщает УНН со ссылкой на национальный центр США по наблюдению за ураганами.
Это соответствует второй категории по шкале ураганов Саффира — Симпсона.
Несмотря на то что "Дориан" слабеет, он будет представлять опасность еще в течение следующих нескольких дней, предупреждает национальный центр.
"Дориан" достиг высшей, пятой категории 1 сентября, тогда скорость ветра достигала 257 км/ч.
Напомним, не менее пяти человек погибли на Багамских островах из-за урагана "Дориан".
По словам премьер-министра Содружества Багамских Островов Хьюберта Минниса, жертвами стихии на островах Абако на севере архипелага стали к настоящему моменту не менее пяти человек.