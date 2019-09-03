Ураган "Доріан" ослаб до другої категорії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Максимальна швидкість вітру урагану "Доріан" впала до 175 км/г. Про це повідомляє УНН з посиланням на національний центр США по спостереженню за ураганами.
Це відповідає другої категорії за шкалою ураганів Саффіра-Сімпсона.
Незважаючи на те, що "Доріан" слабшає, він представлятиме небезпеку ще протягом наступних кількох днів, попереджає національний центр.
"Доріан" досяг вищої, п'ятої категорії 1 вересня, тоді швидкість вітру досягала 257 км/г.
Нагадаємо, щонайменше п'ять людей загинули на Багамських островах через ураган "Доріан".
За словами прем'єр-міністра Співдружності Багамських Островів Хьюберта Мінніса, жертвами стихії на островах Абако на півночі архіпелагу стали на цей момент не менше п'яти осіб.