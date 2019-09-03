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На Багамах п'ятеро людей загинули через ураган "Доріан"

На Багамах п'ятеро людей загинули через ураган "Доріан"

Київ • УНН

 • 12926 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Щонайменше п'ять людей загинули на Багамських островах через ураган "Доріан". Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

За словами прем'єр-міністра Співдружності Багамських Островів Хьюберта Мінніса, жертвами стихії на островах Абако на півночі архіпелагу стали на цей момент не менше п'яти осіб.

Раніше місцева газета Bahamas Press повідомила, що через "Доріана" також на островах Абако загинув семирічний хлопчик.

За даними на 17:00 за часом східного узбережжя США (00:00 за київським часом), епіцентр урагану знаходився в 170 км на схід від Палм-Біч (штат Флорида) і не зміщувався. За оцінками метеорологів, швидкість вітру в поривах досягає 63,8 м / с.

Вранці 3 вересня ураган, сила якого зараз досягла 4-ї категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона, повинен, за оцінками експертів, наблизитися до узбережжя американського штату Флорида.

Нагадаємо, ураган "Доріан" завдав удару по Багамах.

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