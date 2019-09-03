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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113044 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123896 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115413 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121342 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 126013 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151255 просмотра

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На Багамах пять человек погибли из-за урагана "Дориан"

На Багамах пять человек погибли из-за урагана "Дориан"

Киев  •  УНН

 • 12925 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Не менее пяти человек погибли на Багамских островах из-за урагана "Дориан". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

По словам премьер-министра Содружества Багамских Островов Хьюберта Минниса, жертвами стихии на островах Абако на севере архипелага стали к настоящему моменту не менее пяти человек.

Ранее местная газета Bahamas Press сообщила, что из-за "Дориана" также на островах Абако погиб семилетний мальчик.

По данным на 17:00 по времени восточного побережья США (00:00 по киевскому времени), эпицентр урагана находился в 170 км к востоку от Палм-Бич (штат Флорида) и не смещался. По оценкам метеорологов, скорость ветра в порывах достигает 63,8 м/с.

Утром 3 сентября ураган, сила которого сейчас достигла 4-й категории по шкале Саффира-Симпсона, должен, по оценкам экспертов, приблизиться к побережью американского штата Флорида.

Напомним, ураган "Дориан" нанес удар по Багамах.

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