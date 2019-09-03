На Багамах пять человек погибли из-за урагана "Дориан"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Не менее пяти человек погибли на Багамских островах из-за урагана "Дориан". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
По словам премьер-министра Содружества Багамских Островов Хьюберта Минниса, жертвами стихии на островах Абако на севере архипелага стали к настоящему моменту не менее пяти человек.
Ранее местная газета Bahamas Press сообщила, что из-за "Дориана" также на островах Абако погиб семилетний мальчик.
По данным на 17:00 по времени восточного побережья США (00:00 по киевскому времени), эпицентр урагана находился в 170 км к востоку от Палм-Бич (штат Флорида) и не смещался. По оценкам метеорологов, скорость ветра в порывах достигает 63,8 м/с.
Утром 3 сентября ураган, сила которого сейчас достигла 4-й категории по шкале Саффира-Симпсона, должен, по оценкам экспертов, приблизиться к побережью американского штата Флорида.
Напомним, ураган "Дориан" нанес удар по Багамах.