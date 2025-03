Ураган "Дориан" нанес удар по Багамах

Один из жителей Марш-Харбора, города на островах Абако, обнародовал видео, где видно, что дорогу полностью затопило, а с деревьев сорвало листья.

В заявлении волонтерской организации Fire & Rescue заявили, что ураган "Дориан" нанес "катастрофический ущерб" нескольким островам на Багамах.

Урагану "Дориан" присвоили высшую - пятую категорию. Скорость ветра местами достигает 285 километров в час. Таким образом, он может стать причиной сильных разрушений и представляет опасность для людей.

Уже вечером в понедельник или в ночь с понедельника на вторник ураган "Дориан" может достичь побережья штата Флорида в США.

Губернаторы трех американских штатов - Джорджии, Южной Каролины и Флориды - издали распоряжение об обязательной эвакуации жителей прибрежных районов в связи с приближением урагана.

First video coming in from Bahamas after Dorian passed through and it's complete devastation https://t.co/8c91KTEBkU pic.twitter.com/LdvVQFstWY

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) September 1, 2019