Ураган "Доріан" завдав удару по Багамах
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Ураган "Доріан" вже обрушився на острови Абако і Великий Багама, де жителі заявили, що їхні будинки були підтоплені, а дахи знесені. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.
Один із жителів Марш-Харбора, міста на островах Абако, оприлюднив відео, де видно, що дорогу повністю затопило, а з дерев позривало листя.
У заяві волонтерської організації Fire & Rescue сказано, що ураган "Доріан" завдав "катастрофічних збитків" кільком островам на Багамах.
Урагану "Доріан" присвоїли найвищу - 5-у категорію. Швидкість вітру місцями сягає 285 кілометрів на годину. Таким чином, він може стати причиною сильних руйнувань і становить небезпеку для людей.
Уже ввечері у понеділок або в ніч з понеділка на вівторок ураган "Доріан" може досягти узбережжя штату Флорида у США.
Губернатори трьох американських штатів - Джорджії, Південної Кароліни і Флориди - видали розпорядження про обов'язкову евакуацію жителів прибережних районів у зв'язку з наближенням урагану.
First video coming in from Bahamas after Dorian passed through and it's complete devastation https://t.co/8c91KTEBkU pic.twitter.com/LdvVQFstWY— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) September 1, 2019