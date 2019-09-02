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Ураган "Доріан" завдав удару по Багамах

Ураган "Доріан" завдав удару по Багамах

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Ураган "Доріан" вже обрушився на острови Абако і Великий Багама, де жителі заявили, що їхні будинки були підтоплені, а дахи знесені. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.

Один із жителів Марш-Харбора, міста на островах Абако, оприлюднив відео, де видно, що дорогу повністю затопило, а з дерев позривало листя.

У заяві волонтерської організації Fire & Rescue сказано, що ураган "Доріан" завдав "катастрофічних збитків" кільком островам на Багамах. 

Урагану "Доріан" присвоїли найвищу - 5-у категорію. Швидкість вітру місцями сягає 285 кілометрів на годину. Таким чином, він може стати причиною сильних руйнувань і становить небезпеку для людей.

Уже ввечері у понеділок або в ніч з понеділка на вівторок ураган "Доріан" може досягти узбережжя штату Флорида у США.

Губернатори трьох американських штатів - Джорджії, Південної Кароліни і Флориди - видали розпорядження про обов'язкову евакуацію жителів прибережних районів у зв'язку з наближенням урагану.

First video coming in from Bahamas after Dorian passed through and it's complete devastation https://t.co/8c91KTEBkU pic.twitter.com/LdvVQFstWY

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) September 1, 2019

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