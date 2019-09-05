Число жертв урагана "Дориан" на Багамах достигло 20 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Miami Herald.
Такую информацию предоставил министр здравоохранения страны Дуэйн Сандз.
Отмечается, что официальное число жертв увеличивается по мере разбора завалов.
Напомним, ранее сообщалось о семи погибших.
Максимальная скорость ветра урагана "Дориан" упала до 175 км/ч. Это соответствует второй категории по шкале ураганов Саффира — Симпсона.
Несмотря на то что "Дориан" слабеет, он будет представлять опасность еще в течение следующих нескольких дней, предупреждает национальный центр.